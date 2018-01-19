بالفیديو... أم تسحل طفلها بدراجة نارية 

العالم - حوادث

وذكرت الصحيفة أنَّ السيدة هي أم للصبي وقررت سحله بعد ربطه بحبل خلف دراجتها النارية؛ لأنه "غير مطيع، مضيفًا أنّ الأم اختارت أن تعاقب ابنها بتلك الطريقة؛ إذ كانت تشتكي من "شقاوته".

ويظهر الفيديو الطفل الصغير، الذي كان يبكي بصوت عالٍ، ملقى على الأرض، فيما كانت يداه مربوطتين مع الجزء الخلفي للدراجة النارية.

وذكرت الأم في الفيديو "الصبي شقي جدًا وأنا ألقنه درسًا حتى يحسن التصرف في المستقبل".

وحاول أحد المتفرجين، الذي حضر الحادث المروع، منعها من الإساءة إلى ابنها، إلا أنه لم يفلح في إيقافها، حيث قالت إنها تقوم بهذا الأمر ذلك منذ أيام.

وتم رصد الأم وابنها، الذي لم يتم الكشف عن عمره، في شارع تشاوتونج بمقاطعة يونان الصينية.

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