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ابتكار للمهندسين العسكريين السوريين يفجر مفاجأة

ابتكار للمهندسين العسكريين السوريين يفجر مفاجأة
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

تخوض دبابات مزودة بتقنية مبتكرة لمقاومة الصواريخ المعادية المعارك الدائرة في جنوب محافظة حلب السورية، وفقا لتقارير إعلامية.

 

وتبين من الصور المنشورة على شبكة الإنترنت أنه تم تزويد دبابات “تي-72إم1″ و”تي-55” بتقنية مقاومة الصواريخ المضادة للدبابات التي ابتكرها المهندسون العسكريون السوريون وأطلقوا عليها اسم “السراب”.

واعتبر ابتكار المهندسين السوريين تقنية “السراب” بمثابة المفاجأة غير المتوقعة، ذلك أن الخبراء الكثيرين لم يروا إمكانية اختراع تقنية معقدة كهذه في بلد يعاني الدمار جراء الحرب.

وأظهرت التجارب التي أجرتها القوات السورية أن “السراب” قادر على إبطال مفعول صواريخ حديثة مضادة للدبابات كصاروخ “تاو” الأمريكي. وأقبل الجيش السوري على تزويد دباباته بهذه التقنية.

وفي عام 2017 أعلنت وسائل الإعلام ظهور القلة القليلة من آليات الجيش السوري المزودة بوسائل الحماية من الصواريخ المعادية. ولم يستبعد بعض الخبراء سحب قسم من وسائل “السراب” من الخدمة بسبب تقادم إلكترونياتها.

في كل الأحوال رأت القيادة السورية أخيرا أنه من الضروري أن تستعين القوات التي تقاتل الإرهابيين بالآليات العسكرية المتوفرة بما فيها الآليات المزودة بتقنية “السراب” كما ذكر موقع “فيستنيك”.

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