ما السلاح الجهنمي الروسي المستخدم في الجيش السوري؟

العالم - سوريا

وذكرت مجلة شتيرن الألمانية أن روسيا ستنتج قريبا النموذج المجدد من هذا السلاح الفتاك، TOS -2 الذي سيركب على منصة “Armata” وسيجري كذلك نصب المنظومة على عربة مدرعة بعجلات لزيادة سرعة تحركها.

وأكدت المجلة الألمانية على عدم وجود أي مثيل أو نظير لقاذفة اللهب الروسية المذكورة وأشارت إلى أن الدولة الوحيدة الأجنبية التي تستخدمها هي سوريا، حيث يستعملها الجيش السوري بنجاح ضد الجماعات الإرهابية.

وبين خصائص منظومة TOS -1، أشارت شتيرن إلى وجود 30 أسطوانة تنطلق منها صواريخ برؤوس فراغية Thermobaric التي تولد لدى إصابتها الهدف موجة انفجارية هائلة، تفرغ الهواء من موقع سقوطها، بما يجعل من المستحيل فرار الخصم من الموت المحتوم حتى عند اللجوء إلى التحصينات المختلفة تحت الأرض.

وبين الخصائص الفريدة لهذا السلاح أنه يستطيع تطهير حقول الألغام .

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