موجة غبار تضرب العراق وتسجيل حالات إختناق

العالم - العراق

وسجلت محافظة ميسان 24 حالة اختناق نقلت على اثرها للمستشفيات.

وكانت الأنواء الجوية عزت في تقرير سابق اليوم نشاط الرياح الى "منخفض جوي عميق قادم من البحر المتوسط وترافقه رياح شديدة بلغت سرعتها أكثر من 50 كم في الساعة تسبب بتصاعد الغبار وحدوث عواصف ترابية في وسط وجنوب البلاد حيث أنعدمت الرؤية الى 500 متر كما رافقها تساقطاً للامطار في المنطقة الشمالية وبلغت مستويات متوسطة".

وأضاف التقرير، أن "هذا المنخفض ساعده منخفض آخر قادم من البحر الاحمر وأثر اندماجهما في هذه المنطقة بحالة من عدم الاستقرار"، متوقعة "إستمرار نشاط الرياح حتى بعد ظهر يوم غد السبت ويتحسن الطقس تدريجياً من هذه الليلة".

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