 تناولها وجبة واحدة لحرق دهونك!

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فمن أجل التخلص من الكيلوغرامات المزعجة، من المهم مثلاً إضافة قطع البروكولي المشوي أو المسلوق إلى وجبة الستيك، فاللحم يحتوي على الحديد والبروكولي الغني بالفيتامين C الذي يعزز عملية امتصاص الجسم لهذا المعدن، وبالتالي يحفّز عمل الجهاز الهضمي.

كذلك يُنصح بتناول الأفوكادو مع الخضار ذات الأوارق الخضراء، فهذه الخضار تمنح الشعور بالامتلاء الذي يمكن تعزيزه من خلال تناول الأفوكادو.

ومن المهم أيضاً إضافة ملعقة من عصير الليمون الطبيعي إلى كوب من الشاي الأخضر، فهذا الشاي يحتوي على مادة الكاتشين الحارقة للسعرات الحرارية والتي يساعد العصير الجسم على امتصاصها.

ويفضل تناول قطعتين صغيريتن من الشوكولاته الداكنة مع اللوز النيئ كوجبة خفيفة، فهذا الخليط يحد من الشعور بالجوع ومن حدوث خلل في مستوى السكر في الدم.

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