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لافروف: نتحدث مع زملائنا الأتراك دبلوماسياً وعسكرياً بشأن إقامة 23 أو 24 نقطة تفتيش في سوريا لضمان عمل "مناطق تخفيف التوتر"
لافروف حول الاستراتيجية الأمريكية: نأسف لاتباع واشنطن نهج المواجهة بدلا من الحوار الطبيعي
تحذيرات من تدخل أمريكي في الانتخابات العراقية
تايلاند.. اعتقال باكستاني يبيع جوازات سفر مزورة لداعش بثمن زهيد!
السيسي: جزء كبير من تمويل الإرهاب يأتي من تجارة المخدرات
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش
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إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.