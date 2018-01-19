العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

الملف الاول لبانوراما الليلة..نبدأ من الحدود السورية التركية حيث وقعت اشتباكات بين الفصائل المسلحة المرتبطة بانقرة ووحدات حماية الشعب الكردية السورية جنوب غرب مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي. وبينما اعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانكلي بدء عملية عفرين.. اكدت وحدات الحماية الكردية أنها لا تَستبعِد التنسيق مع الجيش السوري لحماية المدينة.

في ملف بانوراما الثاني .. اذا ندد علماء المسلمين في الهند بما تقوم به السعودية من هيمنة وتحكُّم بالمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وخلال مؤتمر نظّمته الحملة العالمية لمنع تسييس المشاعر الدينية في السعودية، وصف رئيس مؤسسة علماء المسلمين في الهند المفتي الإمام أشفق حسين قادري ما تقوم به الرياض بأنه انتهاك للشريعة الإسلامية وكتاب الله، مستغربا أن يصبح الإسلام رهينة لدولة ذات أهداف سياسية قامت وتقوم بمنع المسلمين من دول عربية وإسلامية من ممارسة شعائر الحج والعمرة.

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