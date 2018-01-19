مقتل وإصابة 20 عنصرا من مرتزقة العدوان بجبهة يام بنهم

العالم - مراسلون

واوضح الزميل عبدالله الشريف، ان قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من خلال عملية عسكرية من السيطرة على عدد من المواقع بجبهة يام بنهم وتمكنت من قتل واصابة 20 مرتزقا لتحالف العدوان السعودي.

وفي شمال يختل أوضح مصدر عسكري ان 3 مدرعات تم تدميرها اضافة لطقمين عسكريين لمرتزقة العدوان خلال زحف فاشل لهم، كما قتل وإصيب عشرات المرتزقة خلال كسر الزحف.

وفي مديرية صرواح بمأرب قتل ثلاثة مرتزقة برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية.

كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجنود السعودين في العبادية وفي السوادية بجيزان وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وفي موقع السديس بنجران تم قصف تجمعات الجنود السعوديين بالمدفعية.

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