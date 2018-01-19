السيسي يعلن ترشحه لولاية ثانية

العالم - مصر

وقال السيسي في خطاب نقله التلفزيون الرسمي: "أقول لكم بالصراحة والشفافية التي تعودنا عليها راجيا أن تسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية".

وامام الراغبين في الترشح الى الرئاسة مهلة تنتهي في 29 كانون الثاني/يناير الحالي.

ومن المقرر ان تبدأ حملة الانتخابات الرئاسية رسميا في 24 شباط/فبراير وتنتهي في 23 اذار/مارس.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية من 26 الى 28 اذار/مارس، على ان تكون هناك جولة ثانية، اذا لزم الامر، من 24 الى 26 نيسان/ابريل.

وهي ثالث انتخابات رئاسية منذ الاطاحة بنظام الرئيس الاسبق حسني مبارك عام 2011، اثر انتفاضة شعبية.

وانتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 وهو يقود البلاد منذ ذلك الحين، وكان اطاح في 2013 حين كان قائدا للجيش، بالرئيس الاخواني محمد مرسي.

(أ ف ب)

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