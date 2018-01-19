بالصور.. لافروف ينتقد استراتيجية أميركا العسكرية

العالم - اوروبا

ورفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاتهامات الاميركية بأن الصين وروسيا تقوضان الجهود لتعزيز الامن الدولي.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي عقده في الامم المتحدة: "من المؤسف انه بدلا من اجراء حوار عادي، وبدلا من استخدام أسس القانون الدولي، فان الولايات المتحدة تسعى لاثبات زعامتها من خلال استراتيجيات ومفاهيم مواجهة كهذه".

وجاء كلام لافروف تعليقا على قيام وزير الحرب الاميركي جيم ماتيس بكشف استراتيجية أميركا العسكرية التي وضعت التنافس بين القوى الكبرى أولوية تتقدم على محاربة الارهاب.

واعتبر لافروف ان الاستراتيجية تعكس سعي المؤسسة العسكرية للحصول على "موارد مالية اضافية".

واضاف ان روسيا "منفتحة على الحوار"، مشيرا الى ان العديد من اصحاب المناصب الرفيعة في الجيش الاميركي يتفهمون الحاجة الى "الاستقرار الاستراتيجي" الذي يشمل ان تعمل روسيا جنبا الى جنب مع الولايات المتحدة.

وذكر لافروف بأن موسكو عضو مؤسس في الامم المتحدة من خلال الاتحاد السوفياتي سابقا، وساهمت على مدى عقود في بناء نظام عالمي يستند الى حكم القانون.

(أ ف ب)

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