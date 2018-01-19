البث المباشر
وزير الدفاع التركي: عملية عفرين يجب أن تنفذ دون تأخير ولا خيار آخر أمامنا
أردوغان يضرب الأكراد بعفرين فيصيب روسيا
إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت اليوم قرب السياج الفاصل في المناطق الشرقية والشمالية لقطاع غزة
المركز الوطني الإيراني لرصد الزلالزل: زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة سومار في محافظة كرمانشاه على الحدود مع العراق
السيسي: جزء كبير من تمويل الإرهاب يأتي من تجارة المخدرات
مراسل العالم:مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي بهجوم للقوات اليمنية على مواقعهم بشعب الصحيحين بالبيضاء
لافروف: نتحدث مع زملائنا الأتراك دبلوماسياً وعسكرياً بشأن إقامة 23 أو 24 نقطة تفتيش في سوريا لضمان عمل "مناطق تخفيف التوتر"
لافروف حول الاستراتيجية الأمريكية: نأسف لاتباع واشنطن نهج المواجهة بدلا من الحوار الطبيعي
تحذيرات من تدخل أمريكي في الانتخابات العراقية
تايلاند.. اعتقال باكستاني يبيع جوازات سفر مزورة لداعش بثمن زهيد!

بالصور.. لافروف ينتقد استراتيجية أميركا العسكرية

بالصور.. لافروف ينتقد استراتيجية أميركا العسكرية
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

وصف وزير الخارجية الروسي الجمعة الاستراتيجية العسكرية الاميركية الجديدة بانها "استراتيجية مواجهة"، بعد ان اشارت واشنطن الى الصين وروسيا كتهديدات متنامية.

العالم - اوروبا

ورفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاتهامات الاميركية بأن الصين وروسيا تقوضان الجهود لتعزيز الامن الدولي.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي عقده في الامم المتحدة: "من المؤسف انه بدلا من اجراء حوار عادي، وبدلا من استخدام أسس القانون الدولي، فان الولايات المتحدة تسعى لاثبات زعامتها من خلال استراتيجيات ومفاهيم مواجهة كهذه".  

وجاء كلام لافروف تعليقا على قيام وزير الحرب الاميركي جيم ماتيس بكشف استراتيجية أميركا العسكرية التي وضعت التنافس بين القوى الكبرى أولوية تتقدم على محاربة الارهاب.

واعتبر لافروف ان الاستراتيجية تعكس سعي المؤسسة العسكرية للحصول على "موارد مالية اضافية". 

واضاف ان روسيا "منفتحة على الحوار"، مشيرا الى ان العديد من اصحاب المناصب الرفيعة في الجيش الاميركي يتفهمون الحاجة الى "الاستقرار الاستراتيجي" الذي يشمل ان تعمل روسيا جنبا الى جنب مع الولايات المتحدة.

وذكر لافروف بأن موسكو عضو مؤسس في الامم المتحدة من خلال الاتحاد السوفياتي سابقا، وساهمت على مدى عقود في بناء نظام عالمي يستند الى حكم القانون.

(أ ف ب)

2

 

روابط ذات صلة

لافروف وغوتيريش يبحثان الوضع في سوريا وكوريا الشمالية

لافروف يبحث مع نظيره الكويتي التطورات الاقليمية

لافروف: موسكو مستعدة لإقامة حوار سياسي بين فلسطين و "اسرائيل"

لافروف وظريف يبحثان تسوية الأزمة في سورية بسياق مؤتمر سوتشي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

هزة ارضية بقوة 5 درجات تضرب منطقة سومار

وسط اجواء توتر بين واشنطن ولندن.. ترامب يلتقي تيريزا ماي في دافوس

دون إذن قضائي.. ترامب يوافق على تجديد برنامج المراقبة الامنية للانترنت

بالصور.. لافروف ينتقد استراتيجية أميركا العسكرية

السيسي يعلن ترشحه لولاية ثانية

صد زحفين لمرتزقة العدوان بالبيضاء وتكبيدهم خسائر كبيرة

مصرع عشرات المرتزقة وتدمير مدرعاتهم الإماراتية

مقتل وإصابة 20 عنصرا من مرتزقة العدوان بجبهة يام بنهم

نشرة بانوراما: "التهديدات التركية لعفرين والموقف الدولي" و"موقف علماء الهند من النظام السعودي"

تدمير 3 مدرعات وإحراق آليتين وسقوط عشرات المرتزقة بكسر زحف بتعز

أمير سعودي في لندن لبحث الازمة الخليجية

الامن اللبناني كشف منفذي تفجير صيدا الذي استهدف قياديا في حماس

الصين تَتَحمَّل تكاليف بناء أول جسر داخل العاصمة الموريتانية

روسيا تعارض تشكيل قوة محلية في شمال سوريا

محمد بن سلمان يستولي على فندق لامير معتقل بمكّة

حيلة بسيطة للتخلص من آثار الحبوب

جابري انصاري: التعاون الايراني الروسي حول سوريا كان مثمرا

الأمم المتحدة: حرب العراق على داعش شردت 1.3 مليون طفل

ما السلاح الجهنمي الروسي المستخدم في الجيش السوري؟

موجة غبار تضرب العراق وتسجيل حالات إختناق

الأکثر مشاهدة