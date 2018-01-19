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وسط اجواء توتر بين واشنطن ولندن..

ترامب يلتقي تيريزا ماي في دافوس

ترامب يلتقي تيريزا ماي في دافوس
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

اعلن البيت الابيض الجمعة، ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيلتقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاسبوع المقبل في دافوس وسط اجواء توتر بين واشنطن ولندن الحليفتين التاريخيتين منذ وصول ترامب الى السلطة قبل عام.

العالم - اوروبا

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الابيض ان هذا الاجتماع الثنائي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا سيكون فرصة "لتعزيز العلاقات الخاصة" بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

واعلن وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون انه يأمل في زيارة السفارة الجديدة للولايات المتحدة في لندن الاسبوع المقبل، وذلك بعيد الغاء ترامب زيارة كانت ستخصص لتدشين المقر الجديد للبعثة الدبلوماسية الاميركية في العاصمة البريطانية.

وقالت وزارة الخارجية الاميركية في بيان ان تيلرسون سيكون الاثنين في بريطانيا المحطة الاولى من جولة اوروبية ستقوده الى باريس ودافوس حيث سيحضر المنتدى الاقتصادي العالمي، ثم وارسو.

(أ ف ب)

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