ترامب يلتقي تيريزا ماي في دافوس

العالم - اوروبا

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الابيض ان هذا الاجتماع الثنائي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا سيكون فرصة "لتعزيز العلاقات الخاصة" بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

واعلن وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون انه يأمل في زيارة السفارة الجديدة للولايات المتحدة في لندن الاسبوع المقبل، وذلك بعيد الغاء ترامب زيارة كانت ستخصص لتدشين المقر الجديد للبعثة الدبلوماسية الاميركية في العاصمة البريطانية.

وقالت وزارة الخارجية الاميركية في بيان ان تيلرسون سيكون الاثنين في بريطانيا المحطة الاولى من جولة اوروبية ستقوده الى باريس ودافوس حيث سيحضر المنتدى الاقتصادي العالمي، ثم وارسو.

(أ ف ب)

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