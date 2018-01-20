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مساعد الرئيس روحاني: ظروف البلاد تتطلب الوحدة الوطنية

مساعد الرئيس روحاني: ظروف البلاد تتطلب الوحدة الوطنية
السبت ٢٠ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

اكد مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون البرلمانية حسين علي اميري بان ظروف البلاد الراهنة بحاجة الى الوحدة الوطنية بوضوح.

العالم - ايران

وفي كلمة له خلال مراسم اقيمت في مدينة خدابدة التابعة لمحافظة زنجان شمال غرب طهران، لاحياء ذكرى الشهداء، قال اميري، انه علينا الحذر كي لا يحقق الاعداء اهدافهم البغيضة في ضرب النظام وان هذا الامر لا يتحقق سوى بالوحدة والتلاحم.

واعتبر مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) بانها المرحلة الاكثر فخرا وقال، اننا وفي مرحلة الدفاع المقدس لم نواجه عميلا للاستكبار باسم صدام فقط بل ان الاستكبار كان داعما لصدام وحزب البعث (العراقي) بافضل المعدات والمصادر المالية ولهذا السبب فقط خضنا واحدة من اطول الحروب.

واشار الي ثقافة الشهادة والتضحية في صفوف المجتمع وقال، انه علينا ان نعرف قيمة هذه الثقافة الغنية وان نستفيد منها كراسمال كبير.

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