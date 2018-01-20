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رئيس أركان جيش مصر السابق يترشح لانتخابات الرئاسة

رئيس أركان جيش مصر السابق يترشح لانتخابات الرئاسة
السبت ٢٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان يوم الجمعة إنه سيخوض انتخابات الرئاسة المصرية المقررة في آذار/مارس.

العالم - مصر

وحسب (رويترز) أضاف عنان في كلمة نشرت على صفحته الرسمية على فيسبوك مخاطبا الشعب المصري: "أعلن أمامك اليوم أنني قد عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ما هو معلن من قواعد ومواعيد تنظيمية فور انتهائي من استيفائي إجراءات لابد لي كرئيس أسبق لأركان القوات المسلحة المصرية من استيفائها وفقا للقوانين والنظم العسكرية".

كما دعا عنان مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة.

وقال عنان في كلمته إنه شكل فريقه الرئاسي المدني الذي يضم هشام جنينه وهو شرطي وقاض سابق كان يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأقاله السيسي في 2016.

وأضاف "قد كونت بالفعل نواة مدنية لمنظومة الرئاسة تتكون من السيد المستشار هشام جنينة.. نائبا لي لشؤون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور".

كما اختار عنان حازم حسني وهو أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة متحدثا باسمه.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية في كلمة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة مساء الجمعة.

وسيبدأ تلقي طلبات الترشح في انتخابات الرئاسة اليوم السبت لكن يبدو أن أيا من الساعين للترشح باستثناء السيسي لم يحصل على تأييد العدد المطلوب من أعضاء مجلس النواب أو الناخبين لقبول أوراقه.

ووقع مئات من أعضاء مجلس النواب استمارات تأييد للسيسي في حين أن عدد النواب المطلوب تأييدهم للمرشح 20 نائبا. ولا يجوز للنائب تأييد أكثر من مرشح.

وعوضا عن ذلك يلزم للترشح تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وستجرى الانتخابات فيما بين 26 و28 مارس آذار على أن تجري جولة الإعادة فيما بين 24 و26 ابريل نيسان في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى.

(رويترز)

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