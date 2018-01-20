أميركا: أخطأنا حينما دعمنا الصين في عام 2001

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أمس (الجمعة)، إن أميركا أيدت بشكل خطأ انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية عام 2001، بناءً على شروط لم تجبر بكين على فتح اقتصادها.

وأضافت الإدارة في تقرير سنوي للكونغرس عن مدى التزام الصين بتعهدات منظمة التجارة العالمية: «يبدو واضحاً أن الولايات المتحدة أخطأت بدعمها دخول الصين لمنظمة التجارة العالمية بناء على شروط ثبت عدم فعاليتها في ضمان اعتناق الصين لنظام التجارة المفتوحة الموجه نحو السوق.. من الواضح الآن أن قواعد منظمة التجارة العالمية غير كافية للحد من سلوك الصين المقوض للسوق».

وعلى الرغم من أن التقرير السنوي الذي يصدر من مكتب الممثل التجاري الأميركي ينتقد منذ فترة طويلة الصين، بسبب ممارساتها التجارية غير العادلة، فقد اتخذت أول مراجعة من هذا القبيل خلال رئاسة ترمب لهجة أكثر تشدداً تجاه الصين.

ويأتي ذلك في وقت تفاقمت فيه التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مع استعداد إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات للحد من سرقة الصين المزعومة للملكية الفكرية.

المصدر: وكالات

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