الأردن يتنصل من مسؤولية إدخال مساعدات لمخيم الركبان السوري بالمستقبل

العالم - الاردن

ونقلت وكالة بترا الأردنية عن الصفدي قوله، اليوم السبت، إن "إيصال شحنة المساعدات إلى مخيم الركبان عبر المملكة قبل أيام، يوفر الوقت اللازم لاستكمال استعدادات تقديم المساعدات من الداخل السوري في المستقبل"، متابعا "الأردن لن يتحمل مسؤولية الوضع في المخيم مستقبلا، والمسؤولية يجب أن تقع على عاتق من يحول دون إيصال المساعدات لقاطني التجمع من داخل وطنهم".

وأكد الصفدي خلال محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، أن "الأردن وافق على إخال المساعدات عبر حدوده كإجراء استثنائي ولمرة واحدة؛ فِي ضوء عدم استكمال الأمم المتحدة إجراءات تنفيذ خطة إدخال المساعدات من الداخل السوري".

وشدد وزير الخارجية على أن "قاطني الركبان هم مواطنون سوريون على أرض سورية ما يجعل تجمع الركبان مسؤولية سورية ودولية، خصوصا أن الظروف الميدانية والأمنية تسمح بإيصال المساعدات عبر الأراضي السورية".

وركزت المحادثات بين الصفدي وغوتيريش على "التحديات التي تواجه جهود التقدم نحو حل الصراع الفلسطيني الإ|سرائيلي والصعوبات المالية التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والأزمة السورية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الأردن والأمم المتحدة.

وأكدا الجانبان ضرورة استمرار وكالة "أونروا" لتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

103-1