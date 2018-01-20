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السيسي : لن أسمح لـ "الفاسدين" بالاقتراب من كرسي رئاسة مصر، دون أن يسمي شخصاً بعينه
ردا على تصريحات ليبرمان..القيادي بحركة حماس، سامي أبو زهري: "ليبرمان شخص غبي وجاهل بالسياسة وغزة لن تركع للذين يحاصرونها وهي قادرة على مفاجأة الجميع"
مؤتمر صحفي بعد قليل للمبعوث الروسي الى سوريا ألكسندر لافرينتيف حول نتائج المحادثات الروسية التركية الإيرانية في سوتشي بشأن قوائم المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده في 29 - 30 من الشهر الجاري
شرطة الاحتلال تنشر الآف من عناصرها استعدادا لإستقبال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس الذي يصل تل أبيب مساء الأحد
محمد البرادعي : المعروض بـ"صفقة القرن" إما التنازل أو الجوع
البحرين: أهالي منطقتي أبوصيبع والشاخورة يتظاهرون تضامنا مع آية الله قاسم وسجناء الرأي
عاجل ، مصادر للاعلام: حكم نهائي بإعدام 3 في قضية مقتل لواء شرطة بكرداسة
تدمير آليتين لمرتزقة العدوان في الجوف
رداً على صحفي إسرائيلي دعاه للقضاء على حركة حماس بالاغتيالات..ليبرمان: "اصمت..لا اغتيالات، ما تقوله مجرد هراء"
وزير حرب الاحتلال ليبرمان: نحن لا نريد احتلال غزة مجددا، ولا نريد أن نبني مستوطنات فيها، لكن إذا أراد السكان، هناك ظروف معيشية مختلفة إذا نُزع السلاح فيها
محمد البرادعي : المعروض بـ"صفقة القرن" إما التنازل أو الجوع
السبت ٢٠ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش
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عاجل
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كيف تشاهد العالم
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.