كاس اسيا لكرة اليد .. ايران الى الدور الثاني بفوزها على اليابان

العالم - ايران

وتمكن منتخب ايران من هزيمة نظيره الياباني بنتيجة 37- 32 هدفا ليحقق ثاني انتصاراته في البطولة المقامة في كوريا الجنوبية ليتأهل بذلك للدور الثاني متصدرا المجموعة الاولى، بعدما أستهل مشواره بفوز عريض على اوزبكستان امس الجمعة.

وتضم المجوعة الثانية البحرين وعمان واستراليا، والمجموعة الثالثة كوريا الجنوبية والهند والامارات وبنغلادش، والرابعة قطر والسعودية والصين ونيوزلندا.



وسيلعب منتخب ايران في الدور الثاني ضمن المجموعة الاولى التي ستضم ايضا: ثاني المجموعة الثانية – اوّل المجموعة الثالثة – وثاني المجموعة الرابعة.

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