هذه الحصيلة الاولية لهجوم الجيش التركي على عفرين

أصيب شخصان بقصف متواصل للجيش التركي على قرى عفرين بريف حلب.

وقال مصدر ميداني كردي، لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، إن "شخصين أصيبا في حصيلة أولية للقصف المتواصل للجيش التركي على قرى عفرين بريف حلب".

وأوضح المصدر، أن الجيش التركي يقصف انطلاقا من هاتاي وقوات تابعة له تقصف من مدينة إعزاز المجاورة لعفرين، فيما تقوم دباباته في قرية بلبل بقصف مستمر لبلدة دكمنداداش التابعة لعفرين".

ولفت المصدر إلى أنه من الصعب تقييم الأضرار والخسائر حاليا نتيجة القصف المستمر والكثيف لقرى وبلدات عفرين.

وكان الجيش التركي أعلن، في وقت سابق بدء الهجوم علی عدد من القری في مقاطعة عفرين، شمال سوريا.



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