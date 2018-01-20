البث المباشر

صرب يطلبون بنشر قوات روسية في كوسوفو

صرب يطلبون بنشر قوات روسية في كوسوفو
السبت ٢٠ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

طالبت "رابطة الصرب" الموالية لروسيا، السلطات في بلغراد بإطلاق مباحثات مع موسكو والطلب منها نشر قوة حفظ سلام روسية في كوسوفو.

العالم- اوروبا

 وذكر رئيس الرابطة الكسندر دجوردجيف، أن بعثة الأمم المتحدة وقوات بعثة EULEX( التابعة للاتحاد الأوروبي) " لم تتمكن من حماية الشعب الصربي  من أعمال الإرهابيين الألبان، على الرغم من أن دورها الأساسي يكمن بالذات في الحفاظ على السلام والاستقرار وضمان سلامة السكان".

ودعا دجوردجيف سلطات بلاده لاستخدام حقها، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244، ونشر 999 عسكريا صربيا فى كوسوفو.

ويرى هذا السياسي أن نشر قوة حفظ سلام روسية " سيمنع عمليات قتل الصرب بشكل متوحش وتدمير ممتلكاتهم".

ودعا دجوردجيف، السلطات التنفيذية والتشريعية في صربيا لمناشدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانضمام إلى عملية تسوية الأزمة، وفقا لنموذج حل النزاع في سوريا، والتوقيع على اتفاقية روسية – صربية حول ذلك.

وتأتي هذه التصريحات بعد ازدياد التوتر في كوسوفو بعد اغتيال أوليفر أيفانوفيتش، أحد زعماء حزب " الحرية والديمقراطية والحقيقة" الصربي في كوسوفو.

213

تصنيف :

روابط ذات صلة

ايران وصربيا تؤكدان على تطوير التعاون بمجالي السياحة والطاقة

حكم بالسجن مدى الحياة على قائد جيش صرب البوسنة السابق

الرئيس الصربي يصف رئيس الوزراء الكوسوفي السابق بـ” الكلب”

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

اربعة قتلى في مواجهات عسكرية على الحدود بين الهند وباكستان

أحمد أويحيى: لن أترشح ضد بوتفليقة

شاهد/ رد مذيع الجزيرة على مزاعم خلفان بأنّ القناة أقيمت بأرض جدّه!

سياسي أردني يناشد السلطات السعودية بالافراج عن العودة

بهذه الطريقة اصبحت فقيرا!

بالفيديو... المقاتلات التركية تشعل الأرض تحت أقدام الوحدات الكردية في عفرين

مذا يعني سيطرة الجيش السوري على مطار ابو الظهور العسكري؟!

الشرطة النيجيرية تحرر أربعة أجانب تم اختطافهم من أجل فدية

مجلس ديالى يكشف "سراً غامضاً" وراء عودة أنفلونزا الطيور لدواجن المحافظة

شاهد/ حفل لهيئة الترفيه السعودية.. "اختلاط ورقص ومجون"!

نتيجة مدهشة لحيلة يابانية للتخلص من سموم الجسم خلال الليل!

لمستخدمي واتساب... احذروا من هذه الرسالة الخادعة

فلسطين ترفع قضية عهد التميمي إلى الجنايات الدولية

اعتصام لموظفي الانوروا في طرابلس

 باحث بريطاني : ادارة ترامب أنفقت مليون دولار لاستغلال اعمال الشغب في ايران

ترامب يمدد عمل قانون مراقبة اتصالات الأجانب دون إذن قضائي

نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى القاهرة

معركة عفرين تشتعل... "الجيش الحر" يبدأ دخول مناطق تسيطر عليها الوحدات الكردية!

عون يطلب من مجلس الدفاع البقاء على الجهوزية

دولة خليجية تهدد رئيس المعهد الأوروبي للقانون بالإغتيال!

الأکثر مشاهدة