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محكمة مصرية تحكم بإعدام 3 مدانين بقتل مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق
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العبادي يؤكد للبازاني أهمية أن يسلم النفط المستخرج في كردستان إلى السلطات الاتحادية
البرلمان العراقي يؤجل حسم المصادقة على قانون الانتخابات وموعده إلى الغد
قنص 6 جنود للجيش السعودي وتدمير آلية له في جيزان
الخارجية الفلسطينية تدعو الجنائية الدولية للضغط للإفراج عن التميمي
روداو: العبادي ونيجيرفان البارزاني يتفقان على حل الاشكالات بين أربيل وبغداد وفق الدستور
قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبع قضاء جنين وسط اطلاق للنار
العبادي يؤكد أهمية إعادة وتفعيل جميع السلطات الاتحادية في الاقليم بضمنها المنافذ الحدودية والمطارات
السبت ٢٠ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
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خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.