إعتقال 54 أجنبيا يشتبه بانتمائهم الى داعش في تركيا

العالم . تركيا

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء التركية "الأناضول" فأن الأمن التركي أوقف اليوم السبت، 54 شخصًا يحملون جنسيات أجنبية، خلال عملية أمنية بمدينة إسطنبول.

ولم تكشف السلطات، عن جنسيات الموقوفين أو أية تفاصيل أخرى.

وقالت مصادر أمنية للوكالة إن فرق الأمن نفّذت عملية للقبض على المشتبه بهم، بعد حصولها على معلومات باستعدادهم تنفيذ عمليات إرهابية لصالح جماعة داعش الارهابية.

ولفتت المصادر إلى أن العملية شملت 11 موقعا في 8 أحياء بإسطنبول، وأن عناصر الأمن ضبطوا كمية من المستلزمات الرقمية والوثائق التابعة لداعش.

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