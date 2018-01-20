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إعتقال 54 أجنبيا يشتبه بانتمائهم الى داعش في تركيا

إعتقال 54 أجنبيا يشتبه بانتمائهم الى داعش في تركيا
السبت ٢٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

اعتقل الأمن التركي 54 شخصًا من جنسيات مختلفة بتهمة الانتماء إلى جماعة داعش الإرهابي.

العالم . تركيا

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء التركية "الأناضول" فأن الأمن التركي أوقف اليوم السبت، 54 شخصًا يحملون جنسيات أجنبية، خلال عملية أمنية بمدينة إسطنبول.

ولم تكشف السلطات، عن جنسيات الموقوفين أو أية تفاصيل أخرى.

وقالت مصادر أمنية للوكالة إن فرق الأمن نفّذت عملية للقبض على المشتبه بهم، بعد حصولها على معلومات باستعدادهم تنفيذ عمليات إرهابية لصالح جماعة داعش الارهابية.

ولفتت المصادر إلى أن العملية شملت 11 موقعا في 8 أحياء بإسطنبول، وأن عناصر الأمن ضبطوا كمية من المستلزمات الرقمية والوثائق التابعة لداعش. 

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