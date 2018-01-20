دولة خليجية تهدد رئيس المعهد الأوروبي للقانون بالإغتيال!

العالم - العالم الاسلامي

واشار رفعت إلى أنّ الإمارات تقف خلف هذا التهديد.

وقال “رفعت” في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه الرسميّ في “تويتر”: “وصلني تهديد بالإغتيال منذ قليل.. لست قلق على نفسي بل قلق على من في #مصر، أبلغت العديد من مسؤولي #الإتحاد_الأوروبي بالأمر ولو حدث لي شئ فالفاعل تعرفوه تماما ومعه تلك الدويلة صاحبة السجون السرية والتي أبادت #اليمن ودفعت رشوة لمبعوث #الأمم_المتحدة لتحرق #ليبيا”.

ولقيَ المنشور الذي كشف في محمود رفعت عن تهديده بالقتل، حالةَ تضامن واسعة من قبل مغردين على “تويتر”، عبّروا عن رفضهم لذلك، وأشاروا إلى أساليب دولة الإمارات في البلطجة والتهديد، لكلّ من ينتقد مسؤوليها.

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