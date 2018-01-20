مجلس ديالى يكشف "سراً غامضاً" وراء عودة أنفلونزا الطيور لدواجن المحافظة

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وقال رئيس مجلس ديالى علي الدايني ، ان "حوارنا مع الجهات المختصة كشف عن العامل الأساسي في عودة أنفلونزا الطيور الى حقول ديالى مؤخرا والذي تلخص في أخطاء عملية إعدام الدجاج المصاب بالمرض خلال الموسم الماضي".



وأضاف الدايني، أن "عملية إعدام الدجاج في الموسم الماضي لم تكن صحيحة وفق تأكيدات الجهات المختصة، بعد وضعها في حفر كبيرة بعضها أصبحت مكشوفة فيما بعد نتيجة العوامل المناخية، ما أدى الى عودة المرض من جديد".

وأكد الدايني، أن "ديالى تكبدت خسائر تقدر بمليارات الدنانير خلال الأسابيع الماضية بفعل مرض أنفلونزا الطيور بعد إعدام عشرات الآلاف من الدجاج"، مؤكدا أن "وصول الإصابة الى منطقة الحديد، (10 كم شمال غرب ب‍عقوبة)، أثار القلق لقربه من مركز المحافظة، وبالتالي يحتمل انتقالها الى مناطق واسعة تشهد نشاطا أوسع لقطاع الدواجن".



وجدد الدايني دعوته للحكومة المركزية على "ضرورة تبني خطة تعويض عاجلة لأصحاب الحقول المتضررة لمساعدتهم على معاودة الإنتاج من جديد".



وكانت ديالى سجلت خلال الأسابيع الماضية إصابات بمرض أنفلونزا الطيور في ثلاث مناطق تم خلالها إعدام عشرات لآلاف من الدجاج بسبب المرض.