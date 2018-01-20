سياسي أردني يناشد السلطات السعودية بالافراج عن العودة

العالم - الاردن

واعتبر غرايبة ، أن استمرار اعتقال العلماء وأصحاب الرأي في السعودية وفي كافة الأقطار العربية خطأ استراتيجي يجب تفاديه".

وقال: "إن أي تضييق على صحاب الرأي بغض النظر عن توجهاته الفكرية، هو أمر ظالم، وهذا ينطبق على علماء السعودية بالتأكيد".

وأعرب غرايبة عن أسفه لما يتعرض له الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة من سجن انفرادي، وقال: "سلمان العودة لم يرتكب جريمة تبرر اعتقاله، وهو شخص مشهور برجاحة عقله ودماثة خلقه واعتدال كلمته، ولم يسئ لأي طرف ولم يكن في كلامه تشجيع على التطرف".

وأضاف: "كل ما قاله العودة أنه غرد لأجل إصلاح الأحوال بين المختلفين".