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بهذه الطريقة اصبحت فقيرا!

بهذه الطريقة اصبحت فقيرا!
السبت ٢٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

من التدخين إلى الإسراف في الطعام، ومن ترك المصابيح مضاءة إلى قيادة السيارة عندما يمكنك المشي، عادات يمارسها الإنسان دون أن يفكر في أنها تكلف الكثير من الأموال، خاصة عندما تجمع حجم الأموال المنفق عليها شهرياً وسنوياً.

العالم - منوعات

وقدّم موقع “أيه أو إل” الإخباري، سبع عادات سيئة يمكن للشخص تجنُّبها، ليوفر الكثير من الأموال؛ وهي:

* شراء البقالة أسبوعياً

إذا كنت معتاداً على شراء احتياجاتك الأسبوعية من السوبر ماركت، فاعلم أنك تشتري أكثر مما تحتاج، اشتر ما تحتاج إليه يوماً بيوم فقط.

* تناول الطعام خارج المنزل

قد يبدو أن تناول وجبة سريعة لا يكلف الكثير، لكن لو جمعت حاصل الإنفاق على الوجبات، فستجده مبلغاً كبيراً.. أفضل النصائح لتوفير المال هي تناول الوجبات التي يتم إعدادها بالمنزل.

* الإسراف في الطعام

إذا كنت معتاداً على إلقاء بقايا الطعام؛ لأنه زائد على الحاجة أو لأنه فسد، فاعلم أنك تلقي أموالك في صناديق القمامة، وأنك لا تعرف كمية الطعام الحقيقية التي تتناولها، والتي يمكن أن تحدّدها بعملية حسابية صغيرة.

* التدخين

بالطبع التدخين ضار بالصحة، كما أن للتدخين تكلفة عالية شهرياً، خاصةً لمَن يدخّن علبة سجائر أو أكثر في اليوم؛ ليصبح المجموع 30 علبة شهرياً، و360 علبة سنوياً.

* ترك مصابيح الكهرباء مضاءة

كثيراً ما ذكرنا الآباء بإطفاء مصابيح الكهرباء عند مغادرة المكان، وعدم الاستجابة لهذه النصيحة تكلّف الكثير في فواتير الكهرباء.

* قيادة السيارة عندما يمكنك المشي

ارفع يدك عن مقود السيارة عند الذهاب إلى مكان قريب، يمكنك أن تسير مسافة كيلو متر أو أكثر قليلاً، أما تشغيل السيارة في هذه المأموريات السريعة، فإنه يرفع تكاليفها.

* الاندفاع في الشراء

كثيراً ما نندفع في شراء أشياء وبعدها نشعر بالذنب، حين نكتشف أننا لا نحتاج هذه الأشياء بشدة، وينصح الخبراء بالشراء المخطط له، أيّ كتابة قائمة بما تحتاج إليه فعلياً، والاحتفاظ بالقائمة عند الذهاب للتسوّق.

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