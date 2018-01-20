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أحمد أويحيى: لن أترشح ضد بوتفليقة

أحمد أويحيى: لن أترشح ضد بوتفليقة
السبت ٢٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الجزائري، أحمد أويحيى، إنه أخرج الجزائريين من وهم البحبوحة المالية، مؤكدا أنه لن يترشح ضد الرئيس عبد العزير بوتفليقة.

العالمالجزائر

وافاد موقع روسیا الیوم نقلا عن رئيس الوزراء الجزائري، أويحيى خلال مؤتمر صحفي عقد في أعقاب فعالية للحزب الذي ينتمي إليه، ردا على سؤال حول ما إذا كان ينوي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المزمعة في 2019 :" "لن أكون مرشحا ضد الرئيس وسأكون إلى جانبه إذا ترشح لعهدة خامسة".

وأشار رئيس الوزراء الجزائري إلى أنه يثمن ثقة بوتفليقة به، عندما عينه مديرا لديوان رئاسة الجمهورية ومن ثم رئيسا للوزراء.

وحول إنجازات حكومته منذ توليه رئاستها في أغسطس 2017 أجاب أويحيى قائلا: "حتى وإن لم أقم بأي شيء منذ مجيئي على رأس الحكومة، فإنني أخرجت  الجزائريين من وهم البحبوحة المالية"، نافيا ما تداولته بعض الأوساط السياسية في البلاد حول اعتماده "خطاب تخويف وترهيب للجزائريين".

وجدد أويحيى خلال المؤتمر الصحفي التأكيد أن حزب جبهة التحرير الوطني يعد  بمثابة "حليف استراتيجي" للتجمع الوطني الديمقراطي في دعم برنامج رئيس  الجمهورية بوتفليقة، الذي يخدم المصالح الوطنية للجزائر، حسب تعبيره.

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