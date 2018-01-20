فيديو؛ مشاهد جوية لمطار ابو الظهور العسكري بعد تحريره

العالم - سوريا

ويعتبر مطار ابو الظهور العسكري ثاني أكبر قواعد الجيش السوري في شمال البلاد، وسيطرت عليه المجموعات المسلحة في أيلول 2015، بعد هجوم قادته "جبهة النصرة" و"الحزب التركستاني".

ولهذا المطار أهمية استراتيجية وعسكرية، إذ يقع بين محافظتي إدلب وحماة، ويوجد فيه 22 مدرجًا.

كما يبعد 50 كيلومترًا عن مدينة إدلب، و50 كيلومترًا عن مدينة حلب، و36 كيلومترًا عن منطقة خناصر، وتفصله 30 كيلومترًا عن سراقب و37 كيلومترًا عن وادي الضيف، وتبلغ مساحته بشكل تقريبي 8 كيلومترات مربعة.

واستطاع الجيش السوري وحلفاؤه اليوم السبت من السيطرة على هذا المطار بعد اشتباكات متواصلة مع مسلحي جبهة النصرة والجماعات المسلحة المرتبطة بها.

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