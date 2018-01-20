الداخلية الأفغانية: مقتل أحد مهاجمي فندق إنتركونتننتال وبقاء 3 بداخله

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وأعلنت الوزارة عن بقاء 3 آخرين محاصرين بداخل الفندق بعد وقت قصير من إعلانها احتجاز رهائن بداخل الفندق.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن الناطق باسم الوزارة، نجيب دانش، قوله إن "هجوم فندق إنتركونتننتال لا يزال قائما، وحتى الآن قتل مهاجم واحد ولا يزال 3 آخرون محاصرون بداخل الفندق".

وتابع دانش أن "عددا من نزلاء الفندق والعاملين به تم نقلهم إلى مكان آمن من قبل القوات الخاصة التي تقوم بعملية تمشيط بداخل الفندق".

هذا و كانت وزارة الداخلية الأفغانية أعلنت، مساء اليوم السبت 20 يناير/ كانون الأول، عن مقتل عدد من الأشخاص واحتجاز البعض كرهائن بعد هجوم على فندق بالعاصمة كابول.

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