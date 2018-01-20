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كراكاس تحدد النصف الثاني من العام الجاري موعدا للانتخابات

كراكاس تحدد النصف الثاني من العام الجاري موعدا للانتخابات
السبت ٢٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

كشفت مسودة خرجت بها مفاوضات الحكومة الفنزويلية والمعارضة عن أن الانتخابات الرئاسية في فنزويلا ستجرى في النصف الثاني من 2018.

العالم . الأميركيتان

ونقلا عن روسيا اليوم، فقد جاء في بيان خورخي رودريغيز كبير مفاوضي الحكومة في سانتو دومينغو حيث تجري المفاوضات: "الانتخابات الرئاسية ستجرى في النصف الثاني من 2018، وأقررنا مسودة الاتفاق على ذلك، ونعمل على تعديلها بشكل مكثف"، دون أن يذكر أي تفاصيل عن مضمون النص.

وانسحب وفد تحالف "طاولة الوحدة الديموقراطية" الذي يضم الأحزاب الرئيسية المعارضة الثلاثة من المفاوضات في سانتو دومينغو حاليا، لتغيب وزيري خارجية تشيلي والمكسيك اللذين دعيا لتسهيل الحوار في المحادثات الأخيرة.

كما أجرى ممثلو الحكومة الفنزويلية في سانت دومينغو في الدومينيكان مباحثات مع وزير خارجية الدومينيكان ميغيل فارغاس، ورئيس الحكومة الإسبانية الأسبق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، ووزيري خارجية نيكاراغوا وبوليفيا اللذين دعتهما كراكاس لتسهيل الحوار.

وكانت الجمعية التأسيسية الفنزويلية الموالية للرئيس نيكولاس مادورو قد اشترطت على أحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية إعادة تسجل نفسها لدى المجلس الوطني الانتخابي لتتمكن من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتطالب المعارضة الحكومة الفنزويلية بمجلس وطني انتخابي أكثر حيادا، وبمراقبين دوليين للانتخابات، وإطلاق السجناء السياسيين وإرجاء موعد الانتخابات.

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