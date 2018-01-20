استقالة اكثر المفاوضين الامريكيين خبرة في العقوبات والسبب؟!

العالم - الاميركيتان

وكشفت مصادر خبرية لـ"فارين باليسي" ان "جاشفا بلك" خبير الحكومة الامريكية في الامم المتحدة الرئيسي في العقوبات وقضايا ضد الارهاب استقال من منصبه، حيث كان يتولى مهمة التفاوض مع الحكومات حول العقوبات التي تفرضها الحكومة الامريكية.

ونوهت "فايرن باليسي" ان "بلك" كان مستاء من سلوك حكومة ترامب تجاه الاتفاقيات والمنظمات الدولية، حيث اخرجت حكومة ترامب امريكا من اتفاق باريس حول المناخ وهددت عدة مرات بأنها ستنسحب من الاتفاق النووي.

وأوضحت الصحيفة الامريكية ان "بلك" غير راض من السلوك الذي اتبعته حكومة ترامب تجاه الاتفاق النووي مع ايران والذي لعب "بلك" فيه دورا للتوصل اليه.

وغادر 60 بالمئة من الدبلوماسيين الامريكيين رفيعي المستوى، الخارجية، منذ تولي ترامب سدة الحكم ، حيث خفض ترامب ميزانية الخارجية وأمر اجهزة الاستخبارات برصد انتهاك العقوبات كما حلت الحكومة الامريكية مؤسسة تنسيق شؤون العقوبات.

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