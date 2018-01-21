البث المباشر
مسؤول حكومي تونسي يعلن مقتل بلال القبي مساعد زعيم تنظيم القاعدة فيما يسمى بلاد المغرب الإسلامي في كمين في تونس
السودان يغلق معبر قرورة على الحدود مع إرتريا
إنطلاق مسيرة في منطقة المعامير تضامناً مع الرموز المعتقلين المحرومين من العلاج
دمشق: العدوان التركي يمثل الخطوة الأحدث في الاعتداءات التركية على السيادة السورية
روداو: الجيش التركي يقصف قرية "عطمانو" التابعة لمنطقة راجو في عفرين
القيادي في حماس محمود الزهار: الضفة لا تحتاج توجيهات من غزة ومحاولة تحميل غزة المسؤولية مبرر لشن عدوان
الخارجية السورية: دمشق تنفي جملة وتفصيلا ادعاءات النظام التركي بإبلاغها بهذه العملية العسكرية
مصدر رسمي في وزارة "الخارجية والمغتربين": الجمهورية العربية السورية تدين بشدة العدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية
روسيا تعبر عن قلقها حيال القصف التركي على عفرين
الداخلية الأفغانية: قتلى ورهائن في هجوم على فندق انتر كونتيننتال في كابل

مدعی عام طهران: اصدار 54 لائحة اتهام بحق متهمي اعمال الشغب 

مدعی عام طهران: اصدار 54 لائحة اتهام بحق متهمي اعمال الشغب 
الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

اعلن مدعي المحاكم العامة والثوریة في طهران عباس جعفري دولت آبادي عن اصدار 54 لائحة اتهام بحق متهمي اعمال الشغب الاخیرة بطهران.

العالم - ايران

وقال جعفري دولت آبادي في تصریح له السبت خلال ملتقى "مكافحة الافات الاجتماعیة وتوفیر الامن العام" المنعقد بطهران، حول اجراءات نیابة طهران في البت بملفات اعمال الشغب الاخیرة، انه تم لغایة الان اصدار 54 لائحة اتهام وانخفض عدد المعتقلین الى اقل من 20 شخصا حیث سیجري اتخاذ القرار بشانهم خلال الاسبوع الجاري.

وفي جانب اخر من تصریحه اكد بان احد سبل تنمیة طهران وخفض الافات الاجتماعیة وتعزیز الامن العام یتمثل في تحسین اجواء العمل وتوفیر فرص العمل.

كما اعلن استعداد نیابة طهران لحمایة الاستثمارات المشروعة وتوفیر الامن الاقتصادي عبر الاجراءات الوقائیة والحیلولة دون اغلاق الوحدات الانتاجیة وقال انه اصدر التوجیهات اللازمة لمسؤولي القضاء في العاصمة بالعمل ازاء قضایا التسهیلات المصرفیة والفساد الاقتصادي بحیث لا تؤدي الاحكام الى اغلاق المراكز الاقتصادیة.

واعتبر الاستفادة من الطاقات الشعبیة احد السبل الكفیلة بمكافحة الافات الاجتماعیة والحیلولة دونها.

5

تصنيف :

روابط ذات صلة

لجنة الامن القومي البرلمانیة تبحث ملف اعمال الشغب

مصدر امني ايراني يكشف مصير غالبية معتقلي اعمال الشغب

لدى ايران ادلة دامغة..اعمال الشغب كانت موجهة من الخارج

بالفيديو: مسيرات حاشدة في ايران للتنديد باعمال الشغب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مدعی عام طهران: اصدار 54 لائحة اتهام بحق متهمي اعمال الشغب 

10 قتلى بينهم سبعة مدنيين حصيلة القصف التركي على عفرين السورية 

كم دفع كيان الاحتلال لعائلات القتلى الاردنيين في السفارة؟

نابليون بريء من تحطيم أنف أبو الهول في مصر

استقالة اكثر المفاوضين الامريكيين خبرة في العقوبات والسبب؟!

تخريج الدفعة الثانية من قوة حماية الحدود في سوريا

مايك بنس يصل إلى الأردن قادما من القاهرة

الدفاع الروسية تعلن سحب عسكريين من محيط مدينة عفرين السورية

كراكاس تحدد النصف الثاني من العام الجاري موعدا للانتخابات

أنور قرقاش حاول تبرير حذف قطر من على خريطة.. فألجمه النشطاء!

الداخلية الأفغانية: مقتل أحد مهاجمي فندق إنتركونتننتال وبقاء 3 بداخله

بالفيديو.. لص حاول سرقة هاتف أحد الأشخاص بالشارع فكان مصيره مروعا

"داعش" تسيطر على كتلة ابنية في الحجر الاسود جنوب دمشق

11 مليون عانس في الجزائر

الرئيس الصربي يدعو صرب كوسوفو الى التزام الهدوء بعد اغتيال احد زعمائهم

اقتراح ماليزى بإشراك الأمم المتحدة فى عمليات استرجاع لاجئى الروهينغا

لافروف يناقش مع تيلرسون الوضع في سوريا

مصادر عسكرية تركية: قصف 108 أهداف في عفرين

محتجون يحتشدون في الأردن احتجاجا على زيارة نائب الرئيس الأمريكي

توابل تساعد على الإقلاع عن التدخين!

الأکثر مشاهدة