مدعی عام طهران: اصدار 54 لائحة اتهام بحق متهمي اعمال الشغب 

العالم - ايران

وقال جعفري دولت آبادي في تصریح له السبت خلال ملتقى "مكافحة الافات الاجتماعیة وتوفیر الامن العام" المنعقد بطهران، حول اجراءات نیابة طهران في البت بملفات اعمال الشغب الاخیرة، انه تم لغایة الان اصدار 54 لائحة اتهام وانخفض عدد المعتقلین الى اقل من 20 شخصا حیث سیجري اتخاذ القرار بشانهم خلال الاسبوع الجاري.

وفي جانب اخر من تصریحه اكد بان احد سبل تنمیة طهران وخفض الافات الاجتماعیة وتعزیز الامن العام یتمثل في تحسین اجواء العمل وتوفیر فرص العمل.

كما اعلن استعداد نیابة طهران لحمایة الاستثمارات المشروعة وتوفیر الامن الاقتصادي عبر الاجراءات الوقائیة والحیلولة دون اغلاق الوحدات الانتاجیة وقال انه اصدر التوجیهات اللازمة لمسؤولي القضاء في العاصمة بالعمل ازاء قضایا التسهیلات المصرفیة والفساد الاقتصادي بحیث لا تؤدي الاحكام الى اغلاق المراكز الاقتصادیة.

واعتبر الاستفادة من الطاقات الشعبیة احد السبل الكفیلة بمكافحة الافات الاجتماعیة والحیلولة دونها.

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