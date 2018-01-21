″سروال القلب″.. تقنية جديدة لمنع الجلطات دون جراحة!

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نسمع كثيرا بمشاكل تضيق الشريان التاجي وقصور التروية الدموية لعضلات القلب او غيرها من المسميات والتي تؤدي في النهاية الى نفس النتيجة؛ آلام حادة و ضغط على منطقة الصدر مصحوبة بضيق بالنفس وشعور بالإعياء والتعب.

باختصار، فإن اي سبب يؤدي الى نقص وصول كمية كافية من الدم لعضلات القلب مثل ترسبات الدهون، أو غيرها من الممكن أن يؤدي إلى جلطة قلبية أو قصور في عمل القلب.

وبالرغم من استخدام أساليب علاجية كالقسطرة والدعامات إلا أن هذا لا يمنع في حالات كثيرة من عودة الآلام أو التعرض للجلطة القلبية مجددا، لذلك يلجا الأطباء إلى استخدام علاج من نوع جديد يسمى "سروال القلب".

هانز يواخيم رونش أصيب بجلطتين قلبيتين متتاليتين بالرغم من وجود سبع دعامات وضعها الأطباء في قلبه، لذلك قرر تجربة العلاج الجديد.

تقنية علاجية جديدة

من المعروف أن شرايين القلب محاطة بشرايين جانبية دقيقة سمكها لا يتجاوز عشر ميلمترات فقط، وعند اصابة احد الشرايين الرئيسة للقلب بتضيق فإنه هذه التقنية تقوم على مبدأ توسعة الشعيرات الدموية الدقيقة حتى تقوم بتعويض نقص التروية الدموية.

المصدر : اخبار 24

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