يلدريم يعلن دخول الجيش التركي جيب عفرين الكردي

العالم - سوريا

ونقلت وكالة دوغان عن يلديريم قوله، ان قوات تركية دخلت في الساعة 11,05 (08,05 ت غ) إلى منطقة عفرين التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، انطلاقا من بلدة غول بابا الحدودية.

من جهة اخرى، نقلت قناة "خبر ترك" عن يلدريم قوله إن أنقرة تستهدف إقامة "منطقة آمنة" عمقها 30 كيلومترا في إطار عمليتها في منطقة عفرين بشمال سوريا.

كما نقلت القناة عن يلدريم قوله أيضا إنه لم يصب أي من الجنود الأتراك في العملية حتى الآن.

وفي إطار منفصل، أكد الجيش التركي بداية عملية برية في المنطقة.

هذا وأكدت رئاسة الأركان التركية، أن عملية "غصن الزيتون" مستمرة كما هو مخطط لها، وقالت إن الجيش التركي قصف حتى الآن 153 هدفا عسكريا في إطار عملية عفرين شمال سوريا.

وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان لها، اليوم الأحد، 21 يناير/كانون الثاني، إن الجيش التركي قصف حتى الآن 153 هدفاً عسكرياً لحزب الحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش" الإرهابي في إطار عملية "غصن الزيتون"، وذلك وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

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