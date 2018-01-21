توتر شديد بالأقصى اثر اقتحامه من قبل المستوطنين

العالم - فلسطين المحتلة

واقتحمت مجموعة المستوطنين الأقصى صباح اليوم، وهي ذات المجموعة التي اقتحمته الأسبوع الماضي وقامت بأعمال عربدة وإطلاق هتافات عدائية ضد العرب والمسلمين، إلى جانب تنفيذهم شعائر دينية أمام باب الرحمة.

وأشار إلى أن هذه الممارسات الاستفزازية دفعت حراس الأقصى لمحاولة منعهم من الاقتحام، إلا أن شرطة الاحتلال التي كانت توفر حماية لهم اعتقلت الحارس خليل الترهوني حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

ومنذ ساعات الصباح اقتحم باحات الأقصى (54) مستوطنا وسط إجراءات أمنية صهيونية مشددة.

هذا وتؤكد دائرة الأوقاف أن شرطة الاحتلال لا زالت تمنع مهندسي وعمار الصخرة المشرفة من القيام بعمليات الترميم التي حظرها الاحتلال قبل عدة أيام.

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