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القيادة العامة للجيش: الأعمال القتالية لوحدات الجيش في منطقة ابو الضهور أدت إلى تدمير وحدات النخبة من التنظيمات الإرهابية لما يسمى تنظيم جبهة النصرة والفصائل المرتبطة به وشكلت ضربة قاصمة له ولداعميه الإقليميين والدوليين
الجيش اليمني واللجان يسيطرون على جبل الشبكة وعدد من التلال في البيضاء
الرئيس الأوكراني يزور إحدى الدول باسم مستعار
إعلام الأسرى: سلطات الاحتلال تحوّل الأسير محمود عريف الدويك، إلى الاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر، وذلك بعد قضاء عاماً كاملاً في سجون الاحتلال
الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية: ندعو كافة الأحزاب والقوى والهيئات والمؤتمرات العربية والإسلامية بالتحرك العاجل لدعم شعب البحرين
نصف مليون مستوطن على 150 مستوطنة بالضفة الغربية
أويحيى: لن ننسى دخول السفير السعودي للأمم المتحدة بعلم الجزائر
الخارجية الايرانية تأمل أن تتوقف العملية العسكرية في عفرين فورا وتؤكد ان استمرارها قد يخدم الجماعات التكفيرية والارهابية
الخارجية الايرانية تأمل ان تتوقف العملية العسكرية في عفرين فورا وتؤكد على وحدة الاراضي السورية وسيادتها
الخارجية الايرانية تدعو الى وقف العملية العسكرية في عفرين فورا وتؤكد على وحدة الاراضي السورية وسيادتها
أويحيى: لن ننسى دخول السفير السعودي للأمم المتحدة بعلم الجزائر
الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش
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السعودية
الیمن
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خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.