الأركان التركية تعلن بدء العملية العسكرية البرية في عفرين

العالم - سوريا

وأوضحت الأركان التركية في بيان، أنّ عملية غصن الزيتون التي انطلقت أمس السبت، مستمرة حسب الخطة المرسومة لها.

وأضاف البيان أنّ "غصن الزيتون" تستهدف فقط الإرهابيين ومخابئهم ومواقعهم وأسلحتهم وعرباتهم ومعداتهم.

ومساء أمس السبت، أعلنت رئاسة الأركان التركية، انطلاق عملية "غصن الزيتون" بهدف "إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على إرهابيي (بي كا كا/ب ي د/ي ب ك) و(داعش) في مدينة عفرين" حسب قولها.

وشددت، في بيان، على أن العملية "تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة مع احترام وحدة الأراضي السورية".

الاناضول

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