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السلطات الأميركية ترحّل المهاجرين مكبلين بالسلاسل!

السلطات الأميركية ترحّل المهاجرين مكبلين بالسلاسل!
الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

التقطت عدسات مصوري وكالة الأناضول، صورًا أظهرت ترحيل سلطات الولايات المتحدة لبعض المهاجرين بعد تكبيل أيديهم وأرجلهم بالسلاسل.

العالم - الاميركيتان

وأشارت الوكالة، إلى أن عمليات الترحيل تجري سرًا من مطار "غاري"، الذي يبعد حوالي 50 كيلومترًا عن شيكاغو الأمريكية، في يوم الجمعة من كل أسبوع.

وتأتي هذه التطورات مع تسارع وتيرة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، في ظل تصاعد الجدل حول سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال العام الأول من دورته الرئاسية.

وقال شاهد عيان، إن عملية ترحيل المهاجرين تجري بشكل رئيسي من مطار "غاري" في شيكاغو، وعلى متن طائرات تابعة لشركة "وورلد أتلانتيك".

وقد أظهرت الصور تعرّض المهاجرين غير الشرعيين للاحتجاز والترحيل بواسطة الطائرات بعد أن جرى تكبيل أيديهم وأرجلهم بالسلاسل.

المصدر: TRT العربية – وكالات

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