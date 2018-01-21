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"شاهد"... مقتل مرتزقة سودانيين في  صحراء ميدي اليمنية

الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

وزع الإعلام الحربي اليمني امس السبت، مشاهد لنوعية لخسائر الغزاة والمرتزقة في صحراء ميدي بعد صد زحف واسع استخدم فيه العدوان مختلف أنواع الأسلحة وحولها الجيش واللجان إلى مصيدة كبرى تكبدوا فيها خسائر فادحة.

العالم - اليمن

وأظهرت المشاهد مروحية الاباتشي وهي تقوم بعملية التمشيط تمهيدا للزحف باتجاه منطقة المزارع في ميدي، بعدها اندلعت اشتباكات بين مجاهدي الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة الجيش السعودي بينهم سودانيون معززين بدبابات وآليات مدرعة.

وأظهرت المشاهد تمكن الجيش واللجان الشعبية من تصيد الآليات عبر تفجيرها بالألغام واستهداف تجمعاتهم بالمدفعية الأمر الذي أصابهم بالهلع وفرض عليهم التراجع.

ووفق الإعلام الحربي فقد استمر الزحف من الفجر حتى العصر دون إحراز أي تقدم، بعدها عاود المرتزقة الزحف مدعومين بعتاد ثقيل بهدف إحراز تقدم إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل رغم تدخل طيران الأباتشي.

وقد وثقت عدسة الإعلام الحربي مشاهد للخسائر التي مني بها المرتزقة بينها توثيق جثث القتلى من جنسيات سودانية ووثائق شخصية كانت بحوزتهم.

وعكست المشاهد بطولة فريدة في الالتحام والمواجهة رغم عدم التكافؤ بين الطرفين من حيث المعدات والآليات والإسناد الكبير.

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