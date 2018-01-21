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قرار عفو عن 206 موقوفين من السجن المركزي بصنعاء

قرار عفو عن 206 موقوفين من السجن المركزي بصنعاء
الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أفرجت الأجهزة الأمنية اليمنية اليوم من السجن المركزي بصنعاء عن 206 من الموقوفين على خلفية أحداث ديسمبر الماضي بناءً على قرار العفو الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى.

العالم - مراسلون 

وخلال الإفراج أكد وزير الداخلية اللواء الركن عبدالحكيم الماوري أنه تم استكمال عملية الإفراج عن المحتجزين المدنيين على ذمة أحداث ديسمبر الماضي لعدد 206 موقوفا بناءً على قرار العفو الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى.

وقال" سيتم الإفراج عن المحتجزين من العسكريين بالتنسيق مع وحداتهم العسكرية، وهناك ضمانات من خلال ما لمسناه من الموقوفين بالابتعاد عن كلما يسيء إلى الوطن وكل مؤامرة تستهدف أمنه واستقراره " .. مؤكدا أن يكون هذا الإفراج دافعا للجميع لتعزيز التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدو الذي طال البشر والحجر والشجر.

كما أكد الوزير الماوري أن الأجهزة الأمنية بالمرصاد لأي شخص يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار .. مبينا أنه تم الإفراج عن كافة المحتجزين من المدنيين وسيتم الإفراج عن الموقوفين العسكريين خلال اليومين القادمين.

فيما أشار أمين العاصمة حمود محمد عباد إلى أنه تم استكمال خروج كافة الموقوفين من المدنيين على ذمة أحداث ديسمبر المؤسفة وذلك في إطار العفو الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى.

واعتبر إطلاق 206 من الموقوفين يؤكد الحرص على تعزيز عرى التلاحم بين أبناء الوطن الواحد وأن لغة التسامح والصفح والمشاركة هي القاسم المشترك الذي في رحابه وظله يعيش الجميع.

 

 

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