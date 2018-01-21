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ملك الاردن لبنس: القدس يجب أن تكون عاصمة لفلسطين

ملك الاردن لبنس: القدس يجب أن تكون عاصمة لفلسطين
الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعرب ملك الاردن عبد الله الثاني خلال مباحثات اجراها في عمان مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الأحد عن قلق بلاده من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.

العالم - فلسطين

وكان بنس، الذي ترافقه زوجته كارين، وصل مساء السبت إلى العاصمة الأردنية عمان، المحطة الثانية في جولته الشرق الأوسطية، آتيا من القاهرة حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال الملك عبد الله لبنس عند بدء الاجتماع الذي أعقبه غداء عمل في قصر الحسينية، إن الزيارة "تأتي في لحظة حرجة جدا على منطقتنا (…) مناقشاتنا الواسعة اليوم أعتقد أنها جاءت في الوقت المناسب، وكما هو الحال دائما كصديق وشريك، سنكون صريحين مع بعضنا البعض".

واضاف "أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي- بالنسبة للأردن وللمنطقة- يعتبر مصدراً رئيسياً لعدم الاستقرار. وهذا ما جعلنا نشعر بالتشجيع من التزام الرئيس بإيجاد حل لهذا الصراع المستمر منذ عقود".

وأوضح "مرة أخرى، بالنسبة لنا فان القدس هي مفتاح للمسلمين والمسيحيين كما هو الحال بالنسبة لليهود. وهي مفتاح السلام في المنطقة ومفتاح لتمكين المسلمين من محاربة بعض أسباب جذور التطرف بشكل فعال".

وقال "أنا واثق بأن زيارتك هذه هي من أجل إعادة بناء الثقة والالتزام، ليس فقط حول كيفية المضي قدما في حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة – ولكن ايضا من اجل ان نعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل آمنة ومعترف بها وفقا للقوانين الدولية ومبادرة السلام".

واضاف "نحن نفهم التحديات ونأمل أن تصل الولايات المتحدة وتجد الطريق الصحيح للمضي قدما في هذه الظروف الصعبة" مشيراُ إلى وجود امكانية لتحقيق ذلك.

وشدد الملك الاردني على "صداقة الولايات المتحدة التاريخية مع الاردن، والتي كانت شريكا وقفت دائما مع بلدنا في أوقات صعبة للغاية".

ويخيم على جولة نائب الرئيس الأمريكي قرار الرئيس دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، وهي زيارة تأجلت بعد رفض قادة عرب لقاءه في ظل الغضب الذي أثاره القرار حول القدس لا سيما في الأردن الذي يشهد منذ أسابيع تظاهرات ونشاطات احتجاجية متفاوتة بحجمها ووتيرتها.

المصدر: القدس العربي

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