البث المباشر
مصادر فلسطينية : الاحتلال الاسرائيلي يقتحم عدداً من المنازل في بلدة "عزون" شرق قلقيلية
مراسل العالم : سقوط 3 قذائف صاروخية مصدرها الأراضي السورية، على مدينة الريحانية التابعة لولاية "هطاي"جنوبي تركيا
مراسل العالم: سقوط 3 قذائف صاروخية من منطقة عفرين على مدينة الريحانية التابعة لولاية هطاي جنوبي تركيا
القيادة العامة للجيش: الأعمال القتالية لوحدات الجيش في منطقة ابو الضهور أدت إلى تدمير وحدات النخبة من التنظيمات الإرهابية لما يسمى تنظيم جبهة النصرة والفصائل المرتبطة به وشكلت ضربة قاصمة له ولداعميه الإقليميين والدوليين
الجيش اليمني واللجان يسيطرون على جبل الشبكة وعدد من التلال في البيضاء
الرئيس الأوكراني يزور إحدى الدول باسم مستعار
إعلام الأسرى: سلطات الاحتلال تحوّل الأسير محمود عريف الدويك، إلى الاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر، وذلك بعد قضاء عاماً كاملاً في سجون الاحتلال
الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية: ندعو كافة الأحزاب والقوى والهيئات والمؤتمرات العربية والإسلامية بالتحرك العاجل لدعم شعب البحرين
نصف مليون مستوطن على 150 مستوطنة بالضفة الغربية
أويحيى: لن ننسى دخول السفير السعودي للأمم المتحدة بعلم الجزائر

وزير المصالحة السوري: اولويتنا محاربة الإرهاب وإنجاز المزيد من المصالحات 

وزير المصالحة السوري: اولويتنا محاربة الإرهاب وإنجاز المزيد من المصالحات 
الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أن الأولوية في عمل الحكومة حاليا تنصب على محاربة الإرهاب وإنجاز المزيد من المصالحات وتوسيع رقعتها وإعادة المواطنين الذين تم تهجيرهم قسرا بسبب إرهاب التنظيمات المسلحة إلى قراهم وبلداتهم التي أعاد لها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار بعد تأمين مقومات الصمود والحياة لهم تمهيدا لإطلاق مشروع إعادة الإعمار والدخول في العملية السياسية.

العالم - سوريا

وبحسب "سانا " فقد أشار الوزير حيدر خلال لقائه اليوم وفدا من منظمة (فيا اراب أمريكا) برئاسة الفريدو غوتيريز رئيس المنظمة إلى أن الدول المعتدية على سورية وظفت أكثر من ألف وسيلة إعلامية لقلب الحقائق وتشويه الوقائع داخل سورية لتحقيق أغراض سياسية تخدم مشاريع هذه الدول في تبرير تدخلها واستهداف مؤسسات الدولة ودعم المجموعات المسلحة الإرهابية مبينا أهمية زيارة الوفد لنقل الحقيقة إلى الرأي العام الأمريكي الجنوبي وتعزيز علاقات التعاون بين شعوب أمريكا الجنوبية والشعب السوري وتطورها بما يخدم المصلحة المشتركة في مواجهة الهيمنة الأمريكية وغطرستها.

وبين الوزير حيدر أن سورية انتصرت بوحدة شعبها وتماسك جيشها ومتانة تحالفاتها وأن هناك “إيمانا لدى كل السوريين بعد سبع سنوات من الحرب بالدولة ومؤسساتها في الحفاظ على سيادة ووحدة الاراضي السورية” مشيرا إلى أن الدول التي تباكت زيفا على الشعب السوري واستخدمت الملف الإنساني “حصان طروادة” هي ذاتها التي مولت وقدمت السلاح وكل أشكال الدعم للمسلحين بما فيهم التنظيميان الإرهابيان المدرجان على لائحة الإرهاب الدولية جبهة النصرة و(داعش) وكله موثق “بالدلائل المثبتة ” على تورط هذه الدول.

بدوره لفت رئيس الوفد غوتيريز إلى أهمية الإنجازات التي تحصل في سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وما تقوم به سورية جيشا وشعبا بمحاربة الإرهاب نيابة عن دول العالم مشيرا إلى أهمية المصالحات المحلية في زيادة التماسك الداخلي لمواجهة الارهاب وتجنب التدخل الخارجي.

وفي تصريح صحفي عقب اللقاء اشار الوزير حيدر إلى أهمية مثل هذه الزيارات لوفود من منظمات دولية لم يكن لديها الصورة الحقيقية لما يحدث في سورية نتيجة الحرب الإعلامية وحملات التضليل وتشويه الواقع مبينا أن ما تحقق خلال عام ونصف العام من مؤشرات انتصار سورية ووصول ذلك إلى الرأي العام العالمي يتعزز بهذه الزيارات عبر تقديم الصورة الحقيقية لما حصل ويحصل ورؤيتنا لسورية المستقبل التي نريد ونسعى ونعمل من أجلها .. سورية التي ضحى شعبها بالغالي والنفيس لأجلها.

بدوره رئيس الوفد غوتيريز قال: “أريد أن يعرف العالم أنه بعد سبع سنوات من الحرب رجعنا إلى سورية ووجدنا هذا البلد كما كان منفتحا على كل الأفكار والايديولوجيات ويتمتع بالسيادة ويحفظ حريات الجميع ولا وجود لأي تمييز طائفي أو مذهبي أو عرقي والمرأة تتمتع بكامل حقوقها” مضيفا إن سورية بدأت بالتعافي من تداعيات الحرب “وستبقى كما كانت بل على العكس لمسنا تطورا في مختلف الأمور”.

109-4

تصنيف :

روابط ذات صلة

بالفيديو.. وزارة المصالحة تكشف للعالم عن مفاوضات تسوية في الغوطة

الوزير حيدر: لا مصالحة في حرستا حاليا والرد على الاعتداءات يكون عسكريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مواجهات في شرق نابلس بعد اقتحام مستوطنين قرية عورتا

بالفيديو.. تقرير أممي يكشف أن الوضع الانساني في اليمن يزداد سوءاً

نواب ايرانيون يطالبون بتعديل قانون مكافحة تمويل الارهاب

الأمم المتحدة توجه نداء لجمع 3 مليارات دولار كمساعدات لليمن

هكذا تنظف رئتيك من النيكوتين!

الامم المتحدة تطلق نداء لجمع 2,96 مليار دولار لليمن في 2018

"تويتر" يغلق أكثر من 1000 حساب.. والسبب "ترامب"!

بالفيديو.. ما هي الآليات التي اتخذتها ايران للتعامل مع التلوث في طهران؟

شاهد كيف تتلاعب رياح عنيفة بشخصين في هولندا بطريقة مروعة!!

"شاهد"... مقتل مرتزقة سودانيين في  صحراء ميدي اليمنية

أنقرة حول عملية عفرين: أبلغنا دمشق واتفقنا مع موسكو!

قرار عفو عن 206 موقوفين من السجن المركزي بصنعاء

4 أدوات بكروم.. للإعلانات سراً!!

هكذا رد الحشد الشعبي على وزير الداخلية البحريني..

ايران تشيد مطارا في منطقة "جابهار" المطلة على بحر عمان

"تيار بناء الدولة السورية" يصدر بيانا حول مؤتمر سوتشي

صور.. إقامة أول قداس في تلكيف بحماية الحشد الشعبي

ماذا قال رئيس الاركان التركي للواء باقري حول عفرين؟

وزير المصالحة السوري: اولويتنا محاربة الإرهاب وإنجاز المزيد من المصالحات 

البورصة المصرية تنهى تعاملات جلسة بداية الأسبوع بتراجع لكافة المؤشرات

الأکثر مشاهدة