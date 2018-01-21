ماذا قال رئيس الاركان التركي للواء باقري حول عفرين؟

العالم - ايران

ونوه رئيس اركان الجيش التركي نوه في هذا الاتصال الى ان السبب الرئيسي لبدء عملية القصف المدفعي التركي في منطقة عفرين هو تجمع المجموعات الارهابية في هذه المنطقة ومواجهة تهديدات هذه المجموعات على القرى والمدن الحدودية مع تركيا.

وأضاف، "ان هذه الهجمات تأتي في اطار حق الدفاع المشروع ومن قبل الجيش التركي".

ولفت الى ان تركيا تحترم وحدة الاراضي السورية وستلتزم بالاتفاقيات التي جاءت خلال المباحثات الثلاثية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا.

بدوره نوه اللواء محمد باقري الى ضرورة عدم المساس بوحدة واستقلال وسيادة سوريا ويجب على تركيا ان تصرح بانه ليس لديها اطماع في سوريا كما ان هكذا اجراءات لاينبغي ان تستغل من قبل اعداء الشعب السوري واعداء العالم الاسلامي وخاصة لاينبغي ان تستغل امريكا وحلفائها هذه الاوضاع لتحقيق مآربها واطماعها في سوريا.

واكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ان هذه الاجراءات العسكرية لايجب ان تضر بالمباحثات السياسية الثلاثية ومباحثات آستانة التي حققت النجاح الى حد الان.

وشدد اللواء باقري على ضرورة الانتباه وتجنب الحاق الضرر المحتمل بسكان القوى والمدن السورية في منطقة العمليات.