هكذا رد الحشد الشعبي على وزير الداخلية البحريني..

العالم - العراق

وقال النوري ردا على اتهام البحرين للحشد بالتورط في عمليات إرهابية، إن "تصريحات وزير الداخلية البحريني مع الأسف من أجل تسويق الأزمة الداخلية والاحتجاج والثورة الشعبية في بلاده إلى خارج الحدود، ليحاول تحريض العامل الدولي والإقليمي لجلب التأييد لنظامه الفاسد".

وأضاف النوري، "نحن في الحشد نقاتل داعش، وليس لدينا مهمة أخرى غير قتال داعش، ونحن نأتمر بأوامر الحكومة العراقية، والحكومة وموقفها واضح"، مؤكدا "نحن في الحشد نستنكر هذه الاتهامات الباطلة والزائفة ونرفضها".

وشدد القيادي في الحشد الشعبي على أنه "بدلا عن الاتهامات عليه — آل خليفة — دراسة ظروف شعبه، ومعرفة معاناة أبناء البحرين، بدلا عن جر دول الخليج (الفارسي) ودرع الجزيرة لضرب وقمع الانتفاضة البحرينية".

المصدر: سبوتنيك

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