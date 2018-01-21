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أنقرة حول عملية عفرين: أبلغنا دمشق واتفقنا مع موسكو!

أنقرة حول عملية عفرين: أبلغنا دمشق واتفقنا مع موسكو!
الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن بلاده أبلغت الحكومة السورية ببدء عملية عفرين شمالي سوريا عن طريق روسيا وإيران، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع روسيا في جميع المواضيع، على حد تعبيره.

العالم - سوريا

وادعى يلدريم في تصريحات خلال اجتماع عقده مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام التركية انه: "أبلغنا الحكومة السورية بالعملية (عفرين) بواسطة روسيا وإيران"، مضيفا "متطابقون مع روسيا في جميع المواضيع".

واعتبر يلدريم أن العملية العسكرية التي تقوم بها القوات التركية في عفرين "لن تؤثر على المفاوضات السورية في أستانا وسوتشي".

وعن الموقف الأمريكي من العملية قال "لم يصدر حتى الآن من الولايات المتحدة موقف معارض للعملية".

يذكر أن تركيا أعلنت رسميا، أمس السبت بدء عملية عفرين [بريف حلب شمال غربي سوريا]، تحت اسم "غصن الزيتون".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "العملية العسكرية في عفرين بدأت فعليا بقصف مدفعي عبر الحدود".

وقالت رئاسة الأركان إن "العملية تهدف لإرساء الأمن والاستقرار على حدودنا، وفي المنطقة، والقضاء على إرهابيي (حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب، وداعش المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في عفرين، وإنقاذ شعب المنطقة من قمع وظلم الإرهابيين".

ونفت الخارجية السورية أمس السبت إبلاغها بالعملية من قبل الحكومة التركية، وقالت إنها " تدين بشدة العدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية".

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