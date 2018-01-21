4 أدوات بكروم.. للإعلانات سراً!!

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وأوضحت البوابة الألمانية أن هذه الأدوات الإضافية هي: Change HTTP Request Header و Lite Bookmarks و Nyoogle - Custom Logo for Google و Stickies - Chrome's Post-it Notes.

وبينما قامت شركة غوغل بحذف أداتين إضافيتين من متجر تطبيقات كروم ويب ستور، إلا أن الأدوات Nyoogle و Stickies لا تزال متاحة على متجر التطبيقات.

وينصح الخبراء الألمان بضرورة إلغاء تثبيت جميع الأدوات الإضافية من متصفح غوغل كروم، نظراً لأن أضرار هذه البرامج لا تقتصر على إظهار الإعلانات فحسب، بل إنها قد تتيح أيضا إمكانية اختراق الأجهزة والوصول إليها عن بُعد.

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