نواب ايرانيون يطالبون بتعديل قانون مكافحة تمويل الارهاب

العالم - ايران

وكان من المقرر دراسة اللائحة في الجلسة العلنية لمجلس الشوى الاسلامي اليوم الاحد ولكن تم تاجيل ذلك لدواعي من بينها عدم حضور بعض النواب الذين قدموا المشروع.

الجدير بالذكر ان لائحة تعديل قانون مكافحة تمويل الارهاب كان قد قدم للجنة القانونية والقضائية لمجلس الشورى الاسلامي قبل اسبوعين وتمت دراسته ورفضه من قبل اعضاء اللجنة .

كما ان اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان حول انضام ايران الى مجموعة العمل الدولية والذي كان مكافحة تمويل الارهاب من احد شروطه لانضمام ايران الى فاتف انتهى من دون نتيجة .

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