قصف مدفعي يستهدف تجمعات العدوان السعوديان

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وأوضح مصدر عسكري بنجران أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليمنية، استهدفت تجمعات لجنود العدو السعودي شرق موقع الشرفة، مكبدة العدو خسائر فادحة ، والمح المصدر إلى أنه تم قنص جنديين سعوديين في موقعي الشرفة والشبكة.

كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في صحراء ميدي بحجة وأطلقت صاروخية الجيش واللجان الشعبية اليوم صليه من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات المرتزقة سمال صحراء ميدي بحجة .

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة في منفذ الطوال محققة اصابات مباشرة.

كما شن طيران العدوان السعودي اليوم 31 غارة جوية على محافظات مأرب وصعدة ولحج والجوف وحجة وخلفت أضرارا بممتلكات المواطنين .

وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان السعودي شن6 غارات على مديرية صرواح بمأرب وعشر غارات على مناطق رازح وكتاف والملاحيط وغمر بمحافظة صعدة .

وأشار المصدر,الى ان طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة كهبوب بمحافظة لحج وغارتين على منطقة قطبين بمحافظة الجوف.

كما شن خمس غارات على مديريتي حرض وميدي بحجة وغارة على نهم .

وفي جيزان شن طيران العدوان غارتين على وادي جارة وأستهدف طيران الأباتشي السعودي بنحو 18 صاروخا قرية قمر و13 صاروخ على قرية الخل .