عشيقة زعيم كوريا الشمالية "القتيلة" تصل سيول!

العالم- أسيا والباسفيك

وقالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، إن "رئيسة فرقة سبايس غوورلز تقود فريقا كوريا شماليا مكونا من 7 أشخاص للتحضير لمشاركة البلاد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام في مدينة بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية".

وأضافت الصحيفة، أن "هيونغ سونغ أول وفريقها وصلوا إلى العاصمة سيول عبر الطريق البري كيونغ-إي في زيارة تفقدية لمواقع العروض الفنية التي ستحييها الفرقة".



وبينت الصحيفة أن "هيونغ سونغ أول لم تدلِ بأي تصريح لوسائل الإعلام التي تقاطرت بالعشرات، من أجل تخليد هذه الزيارة التاريخية".



وأوردت تقارير إعلامية، في وقت سابق، أن الحبيبة السابقة للزعيم الكوري الشمالي جرى إعدامها بعد إطلاق النار عليها، إلا أن وصولها إلى عاصمة كوريا الجنوبية كذب هذه المعلومات.



وقالت "تلغراف" إن كيم وحبيبته السابقة تطورت علاقتهما في عام 2002، بعدما عاد "الزعيم" إلى البلاد قادما من سويسرا حيث كان يدرس في أكاديمية خاصة، و"قيل فيما بعد أن كيم جونغ إيل أمر ابنه بقطع علاقته معها، قبل أن تقرر السيدة الزواج من ضابط في الجيش الكوري الشمالي".



وفي عام 2013، ذكرت التقارير أن رئيسة فرقة "سبايس غوورلز" كانت من بين الـ12 فنانا كوريا شماليا الذين أعدموا بإطلاق النار، مشيرة إلى أن سبب الإعدام هو "انتهاك القوانين المحلية".

المصدر: وكالات