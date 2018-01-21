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قيادي بارز في أنصارالله:  مفاجات قادمة ستغير مواقف العالم تجاه اليمن

قيادي بارز في أنصارالله:  مفاجات قادمة ستغير مواقف العالم تجاه اليمن
الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال حسين العزي القيادي البارز في أنصارالله أن هُناك واقعاً جديدا سيفرضه الشعب اليمني، سيُغيّر مواقف الكثير من دول العالم.

العالم - اليمن

وفي تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، أكد العزي أنه “قريبا إن شاء الله سيفرض شعبنا المقاوم واقعاً جديداً”.

وتوقّع العزي أن ما سيفرضه الشعب اليمني “قد يُغير مواقف الكثير من دول العالم”.

وأضاف “وكما كنّا نقول في الايام الاولى للعدوان نقولها ونكررها الان: بيدنا قضية عادلة ومشروع تحرير وكل ذلك يجعلنا على يقين من أن في نهاية طريقنا مجد وكرامة وانتصار وفي نهاية طريقهم هزيمة وخزي وانكسار)”.

وكان رئيسُ اللجنة الثورية العليا ، محمد علي الحوثي، أكد أن ما يقوم به العدوان ومواليه ومرتزقته من تصعيد في أكثر من جبهةٍ سيُقابَل بتصعيد أشد وأنكى عليهم من قبل الشعب اليمني وَمجاهديه في الجيش واللجان الشعبية وقريباً سيحققه الشعب.

وألمح رئيسُ الثورية العليا في تغريدةٍ له على موقع التدوين الأصغر “تويتر” ، إلى انتصاراتٍ قادمةٍ سيحقّقُها الأبطالُ بالتوازي مع الرفد الكبير الذي تستقبلُه الجبهاتُ في ظل التحشيد والتجنيد الطوعي ضمن حملة “انفروا خفافاً وثقالاً” الذي يشهد إقبالاً منقطع النظير، إذ قال الحوثي: “التصعيدُ بتصعيد وقريباً سيحقّقُه الشعب”.

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