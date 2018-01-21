تعرض قائد عسكري رفيع بمرتزقة العدوان لمحاولة اغتيال بتعز

العالم - اليمن

وأفاد مراسل وكالة الصحافة اليمنية في المحافظة أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت اثناء مرور طقما عسكري يقل العقيد عبدالكريم السامعي قرب أحد المطاعم وسط المدينة.

وأكد مراسل الوكالة ان انفجار العبوة تسبب في إلحاق أضرارا كبيرة في الطقم واصابة عدد من المواطنين الذين صادف مرورهم أثناء الانفجار.

يذكر ان المدعو السامعي يشغل قائد ما يسمى المقاومة في مديرية سامع جنوب محافظة تعز، ويعتبر من أحد القيادات الموالية لتحالف العدوان والذين عملوا خلال الفترات المتلاحقة حتى الان على تدجين أبناء المديرية وإلحاقهم بمعسكرات الاحتلال في عدد من الجبهات.

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